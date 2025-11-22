Advertisement
Road Accident: ଗଛରେ ପିଟିହେଲା ଯାତ୍ରିବାହୀ ବସ୍, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ...

Nov 22, 2025, 10:44 AM IST

Road Accident: ଏମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ କେହିକିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ସବୁ କିଛି। ଚୁନା ହୋଇଯାଏ ସବୁ କିଛି। ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଜି ସକାଳୁ ଘଟିଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକେ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧରେ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ସେପଟେ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ରାଉରକେଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଯିବା ବାଟରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଗେଙ୍ଗୁଟିଆ ନିକଟରେ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସ୍ ଟି ଗଛରେ ପିଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇ ନାହାଁନ୍ତି। ବସ୍ ରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଆହତଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। 

ଅନ୍ୟପଟେ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।  ୩ଟି କାର୍ କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏକ ଟ୍ରକ୍। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କୁମଡ଼ ନିକଟରେ ଏହି ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍  ରଙ୍ଗ୍ ରୁଟ୍ ରେ ଆସି ୩ ରୁ ୪ଟି ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା।ଫଳରେ କାର୍ ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି। 

ସେପଟେ,ରେଢାଖୋଲ୍ ରୁ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ।  ରୋଗୀଙ୍କ ଆଟେଡାଣ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୫୫ ଜୁଜୁମୁରା ଥାନା ଫୁଲ ଝରଣ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

 

