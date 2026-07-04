Road Accident:ଗଛକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍; ୭ ଜଣ ଆହତ

Road Accident: ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୭ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅଧିନ ଘସିପୁରା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଛକ ଠାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ୪୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ଭଦ୍ରକ ଯାଉଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗଛକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି । ଫଳରେ ୭ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ସ୍ଥନୀୟ ଲୋକ ଓ ଅନ୍ଯ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆନନ୍ଦପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କାରାଯାଇଛି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ଯରୁ ଗାଡିର ହେଲପର ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣା ପଡିଛି ।ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ୍ କୁ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଁଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।