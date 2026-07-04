Add Zee Business As A Preferred Source
App

Road Accident:ଗଛକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍; ୭ ଜଣ ଆହତ

Road Accident: ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୭ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅଧିନ ଘସିପୁରା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଛକ ଠାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 04, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:40 AM IST
Road Accident:ଗଛକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍; ୭ ଜଣ ଆହତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ମିଳିଲା ଖୁସି ଖବର! ତେଲ ଦରରେ ବୃହତ ହ୍ରାସ
petrol diesel price today40 min ago
2
top 10 news today1 hr ago
3
Rain Alert2 hrs ago
4
top 10 news todayJul 03
5
Odia NewsJul 03