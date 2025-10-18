Advertisement
Zee OdishaOdisha State

Accident News: ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟିରେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୫ଗୁରୁତର, ଅନେକ ଆହତ

ଓଭରଟେକ୍‌ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ କାର୍ ଉପରେ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା ବସ୍ । ଫଳରେ ୫ଜଣ ଗୁରୁତର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଗୁରୁତର ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 18, 2025, 03:36 PM IST

ବାରିପଦା:  NH- ୪୯ର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟିରେ ଏକ ବସ୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଓଭରଟେକ୍‌ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ କାର୍ ଉପରେ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା ବସ୍ । ଫଳରେ ୫ଜଣ ଗୁରୁତର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଗୁରୁତର ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ।

ଦୁ୍ର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମକଳ ବାହିନୀର ଏକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସମୟରେ ବସ୍‌ରେ ଥିବା କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଉଭୟ କାର୍ ଏବଂ  ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଘାଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ଚିଫ୍‌ ଫାୟର ଅଫିସର ରମେଶ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘାଟି ରାସ୍ତାର ମରାମତି ଚାଲିଛି ତେଣୁ ବସ୍‌ ଓଭରଟେକ୍‌ କରିବାର ନ ଥିଲା । ବସ୍‌ରେ ୬୦ରୁ ୬୫ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବେଶୀ କ୍ଷତି ହୋଇନି ।

