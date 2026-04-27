Zee OdishaOdisha StateRoad Accident: ବାରିପଦାରେ ୨ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା, ୫ ମୃତ, ୭ ଆହତ

Road Accident: ବାରିପଦାରେ ୨ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା, ୫ ମୃତ, ୭ ଆହତ

କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା NH-୨୨୦ର ବାଉନଶାଳ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବାଇକ୍‌-ସ୍କର୍ପିଓ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା କାରଣରୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ ହୋଇଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 27, 2026, 03:13 PM IST

Road Accident: ଆଜି ବାରିପଦାର ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଟାଙ୍ଗୁରୁସାହି ନିକଟରେ ବସ୍‌-କାର୍‌ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା କାରଣରୁ ୩ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନଥିବା ସମୟରେ କାର୍‌ଟି ଯାଜପୁରର ହୋଇଥିବା ନମ୍ୱରରୁ ଜଣାପଡିଛି । ଉଭୟ କାର୍‌ ଓ ବସ୍‌ ଜବତ କରିଛି କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ପୋଲିସ୍ ।

ସେହିପରି କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା NH-୨୨୦ର ବାଉନଶାଳ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବାଇକ୍‌-ସ୍କର୍ପିଓ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା କାରଣରୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ ହୋଇଛି । ସ୍କର୍ପିଓରେ ଥିବା ୫ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

Also Read- PM Modi Rally: "ଆଜି ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ ରାଲି, ଏକାଥରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହକୁ ଆସିବି": ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

Also Read- DA Hike Big News: ଲାଗୁ ହେବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ପକେଟକୁ ଆସିବ ୩୬୦, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ !

Soubhagya Ranjan Mishra

Odia News
PM Modi Rally: "ଆଜି ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ ରାଲି, ଏକାଥରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହକୁ ଆସିବି": ମୋଦୀ
Odisha news
Odisha News: ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସେବାଶ୍ରମର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଗ
Iran vs US
Iran VS US: ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା ଇରାନ, ଟ୍ରମ
ARVINDA KEJRIWAL
Arvinda Kejriwal: ଜଷ୍ଟିସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କେଜରିୱାଲ
NEET UG
NEET UG Admit Card: ଜାରି ହେଲା ନିଟ ୟୁଜି ଆଡମିଟ କାର୍ଡ, ଏପରି କରନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼