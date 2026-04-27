Road Accident: ବାରିପଦାରେ ୨ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା, ୫ ମୃତ, ୭ ଆହତ

କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା NH-୨୨୦ର ବାଉନଶାଳ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବାଇକ୍-ସ୍କର୍ପିଓ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା କାରଣରୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ ହୋଇଛି ।
Trending Photos
Road Accident: ଆଜି ବାରିପଦାର ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଟାଙ୍ଗୁରୁସାହି ନିକଟରେ ବସ୍-କାର୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା କାରଣରୁ ୩ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନଥିବା ସମୟରେ କାର୍ଟି ଯାଜପୁରର ହୋଇଥିବା ନମ୍ୱରରୁ ଜଣାପଡିଛି । ଉଭୟ କାର୍ ଓ ବସ୍ ଜବତ କରିଛି କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ପୋଲିସ୍ ।
ସେହିପରି କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା NH-୨୨୦ର ବାଉନଶାଳ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବାଇକ୍-ସ୍କର୍ପିଓ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା କାରଣରୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ ହୋଇଛି । ସ୍କର୍ପିଓରେ ଥିବା ୫ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
