Puri Fire Tragedy: ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଜଳିଗଲା ବସ

Puri Fire Tragedy: ପୁରୀ: ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଜଳିଗଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ବସ୍ ଜଳିଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ବସରୁ ଯାତ୍ରୀ ଓହ୍ଲାଇଯିବାର ପ୍ରାୟ ଦୁଇଘଣ୍ଟା ପରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।
ଖବର ପାଇବାର ୨ ମିନିଟ ଭିତରେ ୨ଟି ଦମକଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଖୋଦ୍ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାତ ରାଉତ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। ତଥାପି OR02AK4221 ଘରୋଇ ବସଟି ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଜଳି ଯାଇଛି।
ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ହାନୀ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଫଳରେ ଯୋଗୁଁ ନିକଟରେ ଥିବା ବସଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରାୟ ଚାରିବର୍ଷ ତଳେ ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଘଟିଥିଲା ଏକ ବଡ଼ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପ୍ରାୟ ତିନି ରୁ ଚାରୋଟି ବସ୍ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଦିନ ଦିପହରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା।