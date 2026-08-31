ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ଲଜ୍ୟା, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଗିରଫ

Crime News: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୈନପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ୧୬ ବର୍ଷୀୟା ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଲିପର ବସ୍ ଭିତରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାର ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୀଡିତା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମତଭେଦ ପରେ ଘରୁ ବାହାରି ନୋଏଡାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପାଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପୋଲିସ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ - ଡ୍ରାଇଭର କୁଲଦୀପ ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସନ୍ଦୀପଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ମୈନପୁରୀର ବାସିନ୍ଦା ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଏକ ବିବାଦ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ ଜଣାଇ ନୋଏଡା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ, ସେ ଭୁଲବଶତଃ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ପାରି ଚୌକରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଖାଲି ସ୍ଲିପର ବସ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନୋଏଡା ସେକ୍ଟର ୬୩ ନେବା ବାହାନାରେ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଘଟଣାଟି ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରେ ବର୍ବରତା
ଦିଲ୍ଲୀର ପାରି ଚୌକ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୪୭ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରଦାଯୁକ୍ତ ସ୍ଲିପର ବସ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପାଳି କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
କାଶ୍ମୀର ଗେଟ୍ରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା
ଘଟଣା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ କାଶ୍ମୀର ଗେଟ୍ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ନିକଟରେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ରେ ଛାଡି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ, ପୀଡିତା କାଶ୍ମୀର ଗେଟ୍ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ଅଘଟଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ଅବଗତ ହୋଇ ପୋଲିସ ତିମାରପୁରର ଏକ ବସ୍ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରୁ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସୁରଜପୁର ୱାର୍କସପରେ ଏକ ବସ୍ ମରାମତି କରି ତିମାରପୁର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାରି ଚୌକରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସ୍ଲିପର ବସ୍କୁ ଫୋରେନସିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜବତ କରାଯାଇଛି।