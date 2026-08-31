Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ଲଜ୍ୟା, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଗିରଫ

ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୈନପୁରୀର ଜଣେ ୧୬ ବର୍ଷୀୟା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତା ସ୍ଲିପର ବସ୍‌ ଭିତରେ ଗଣବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ନୋଏଡାର ପାରି ଚୌକ୍‌ରୁ ଦିଲ୍ଲୀର କାଶ୍ମୀରୀ ଗେଟ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୪୭ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଚଳନ୍ତା ବସ୍‌ର ପରଦା ପଛରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ବର୍ବରତା ଘଟିଥିଲା।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 31, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 10:20 AM IST
ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ଲଜ୍ୟା, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଗିରଫ
Image Credit: ମୈନପୁରୀର ବାସିନ୍ଦା ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଏକ ବିବାଦ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ ଜଣାଇ ନୋଏଡା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଲଘୁଚାପ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5