Odisha News: ରାଉରକେଲାରେ ବସ୍‌ ଜାଳିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ,ଥାନାରେ ମାମଲା

Odisha News: ରାଉରକେଲାରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଜାଳିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଏ-ନେଇ ବସ୍ ମାଲିକ ଅନୟ ମଲ୍ଲିକ ଟାଙ୍ଗରପାଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।ଏ-ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋକୁଆଭୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପ୍ରଥମେ ବସ୍ର ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ିଟି ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ନିଆଁ ଲାଗିବା ଖବର ପାଇ, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏବଂ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ପାଖରେ ଥିବା ଗାଡିକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ପାରି ଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ଓ ମୃତାହତ ହୋଇନାଁହାନ୍ତି। ସେପଟେ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ସିସି ଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ସମେତ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ, ବସ୍ର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବହନ ସେବାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି।ଏହି ଘଟଣାଟି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ରାତି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।