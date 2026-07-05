Odisha News: ଆସନ୍ତା ୯ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ

Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖରେ ସେ ଓଡି଼ଶା ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଶନିବାର ଦିନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ 'ପ୍ରାଧିକରଣ ପତ୍ର'ର ଜାତୀୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (NISER)ର ୧୫ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗସ୍ତକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ନିକଟତର ଆନ୍ତଃବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ନିର୍ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା,ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଜଳ ଯୋଗାଣ,ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା,ପରିମଳ,ରାସ୍ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ,ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା,ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଏବଂ ସୁଗମ ପ୍ରୋଟୋକଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି।