Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ଆସନ୍ତା ୯ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ

Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖରେ ସେ ଓଡି଼ଶା ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 05, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 01:08 PM IST
Odisha News: ଆସନ୍ତା ୯ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
TamilNadu Gas Leak Tragedy:ତାମିଲନାଡୁ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ
Tamil Nadu Gas Leak Tragedy21 min ago
2
FIFA 202645 min ago
3
FIFA 20261 hr ago
4
Teejan Bai Death3 hrs ago
5
Petrol Diesel price3:14 AM IST