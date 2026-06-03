Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3236755
Zee OdishaOdisha Stateରାମେଶ୍ବରରୁ ପାରାଦୀପ ୧୬୩ କିମି ରାସ୍ତାକୁ ମିଳିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ମଞ୍ଜୁରୀ

ରାମେଶ୍ବରରୁ ପାରାଦୀପ ୧୬୩ କିମି ରାସ୍ତାକୁ ମିଳିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ମଞ୍ଜୁରୀ

ନୂଆ ଉପକୂଳ ରାଜପଥକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jun 03, 2026, 04:53 PM IST

Trending Photos

ରାମେଶ୍ବରରୁ ପାରାଦୀପ ୧୬୩ କିମି ରାସ୍ତାକୁ ମିଳିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ମଞ୍ଜୁରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଉପକୂଳ ରାଜପଥକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ରାମେଶ୍ବରରୁ ପାରାଦୀପ ୧୬୩ କିମି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ମୋଟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ୮ ହଜାର ୩ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

ନୂଆ ଉପକୂଳ ରାଜପଥକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଜୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ବ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ଯାତ୍ରା ସମୟ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା କମ୍ ହେବ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଶିଳ୍ପ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା । ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।

Also Read- Ollywood: ରୂପେଲି ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ୪ଟି ସିନେମା, ବାଜି ମାରିବ କି ଛକି ଶୂନ ?

Also Read- Sun Transit In Gemini 2026: ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Ollywood
Ollywood: ରୂପେଲି ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ୪ଟି ସିନେମା, ବାଜି ମାରିବ କି ଛକି ଶୂନ ?
RBI gold sale claim
RBI ଉପରେ ଦେଶର ସୁନା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ଆରବିଆଇ...
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..
Odia News
Share Market: ଆଜି ସେୟାର ବଜାର କ୍ରାସର ୫ଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ
Unite8 Sports
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ଜି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆଣିଲା ୪ଟି ନୂଆ ‘ୟୁନାଇଟ8 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍