/ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ବୈଠକ! ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଂପ୍ରସାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଂପ୍ରସାରଣକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଉଭୟ ନେତା ଅପରାହ୍ନରେ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଏହି ବୈଠକକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ବିଶେଷ କରି, ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂପ୍ରସାରଣକୁ ନେଇ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମିଲ, ବିଭାଗ ପୁନର୍ବଣ୍ଟନ ଓ ସଂଗଠନ-ସରକାର ସମନ୍ୱୟ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ତେବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଠକର ଆଜେଣ୍ଡା ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ। ଫଳରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଂପ୍ରସାରଣକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ମହଳର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଏହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଣନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।