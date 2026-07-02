Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ବୈଠକ! ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଂପ୍ରସାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର

ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ବୈଠକ! ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଂପ୍ରସାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର

ଉଭୟ ନେତା ଅପରାହ୍ନରେ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଏହି ବୈଠକକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 02, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:33 PM IST
ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ବୈଠକ! ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଂପ୍ରସାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ହ୍ୟାରି କେନ, ବିଶ୍ୱକପରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ବିଜୟ
Harry Kane57 min ago
2
NAEL Recruitment 20261 hr ago
3
imd rain alert1 hr ago
4
Gold rate today1 hr ago
5
school holiday2 hrs ago