Odisha News: ବନ୍ଧା ହେଲେ ଭଦ୍ରକ କାଡ଼ା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ

Odisha News: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଗତକାଲି ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭଦ୍ରକ କାଡା ଡିଭିଜନ ଜୁନିଅର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘର ସହ ବାସଭବନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ରେଡ୍ ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରହିଛି ୨ ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦ ସହ ୭ ଦାମୀ ପ୍ଲଟ। ଚଢାଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ ୧ ଲକ୍ଷ ୭୩ ହଜାର ଓ ୩୫୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଠାବ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ୧୯ ଲକ୍ଷ ୪୬ ହଜାର ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭଦ୍ରକ କାଡା ଡିଭିଜନରେ ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରାୟ ୬ ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ ।
ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ,ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ, ୨୦୧୮ ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ ମାମଲା ନଂ.୬/୨୦୨୬, କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ (CAD) ଡିଭିଜନ, ଭଦ୍ରକର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।