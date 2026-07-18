ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହି ସୂଚନା ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାନ୍ସର ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ୧୨୧ଟି ନୂଆ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ବହନ କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅନେକ ପରିବାରଙ୍କ ଉପରେ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଉନ୍ନତ ଓ ସୁଲଭ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜଲଭ୍ୟ କରିବା ଦିଗରେ ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।