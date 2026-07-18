Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡରେ ମିଳିବ କ୍ୟାନ୍‌ସର ଚିକିତ୍ସା, ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡରେ ମିଳିବ କ୍ୟାନ୍‌ସର ଚିକିତ୍ସା, ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ବଜେଟ୍‌ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାନ୍‌ସର ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ୧୨୧ଟି ନୂଆ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ୟାକେଜ୍‌ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାନ୍‌ସର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 18, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:09 PM IST
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡରେ ମିଳିବ କ୍ୟାନ୍‌ସର ଚିକିତ୍ସା, ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
TMC Office Demolition: ଅମତଲାରେ ବୁଲଡୋଜର ଆକ୍ସନ, TMC-ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ
Abhishek Banerjee2 hrs ago
2
COVID-19 India 20263 hrs ago
3
Sonam Wangchuk3 hrs ago
4
Vikram 1 Launched7:42 AM IST
5
Gold rate today6:39 AM IST