Cannabis plants destroyed: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ। ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ କାଞ୍ଜିପାଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଭାବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଖବର ପାଇ ଏହାକୁ ବନ ବିଭାଗ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଗଛ କାଟି ଜଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ମିଶାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ।
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗମ କାଞ୍ଜିପାଣି ଅଞ୍ଚଳର ସୁନାଝରୀ ଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଜି ଦୂର ଦିଗବଳୟ ଯାଏ ଏଠାରେ ଧୂଆଁର ବଳୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁଠି ପାଦରେ ଚାଲି ଯିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ସେଠାରେ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଖବର ପାଇ ସଦଳବଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବନ ବିଭାଗ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ କାଞ୍ଜିପାଣି ଥାନା ପୋଲିସ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କାଟି ଏସବୁକୁ ଏକ ସଙ୍ଗେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆ ଯାଇଥିବା। ଆଜିର ୪୦ ଲକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ ମିଶାଇ ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ।
ଏଭଳି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଠାବ କରିବା ବିଭାଗ ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ଏଠାରେ କିଭଳି ସୁଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଉପାୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରାଯାଇଛି, ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇ ସେଠାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାପାଇଁ ଚାରିପଟେ ବାଡା ଦିଆଯାଇଛି। ଗଛରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଏଠାରେ ବହିଯାଉଥିବା ଝରଣାର ଜଳକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛରେ ଖତ, ସାର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଏସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ, ବନ ବିଭାଗ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଏସବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କାଟି ଜାଳି ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଭଳି ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।