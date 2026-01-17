Advertisement
Doctors Protest: କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣା,ପ୍ରତିବାଦରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଜୁନିଅର ଡାକ୍ତର

Doctors Protest: କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣା,ପ୍ରତିବାଦରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଜୁନିଅର ଡାକ୍ତର

Doctors Protest: କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସପିଟାଲ୍ ରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣା। ପ୍ରତିବାଦରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଜୁନିଅର ଡାକ୍ତର। ଶନିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର PGIMER ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବା ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରି ନୀରବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 17, 2026, 03:28 PM IST

Doctors Protest: କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣା,ପ୍ରତିବାଦରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଜୁନିଅର ଡାକ୍ତର

Doctors Protest: କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସପିଟାଲ୍ ରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣା। ପ୍ରତିବାଦରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଜୁନିଅର ଡାକ୍ତର। ଶନିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର PGIMER ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବା ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରି ନୀରବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି।

ଡାକ୍ତରମାନେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି:
କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି ଜୁନିଅର ଡାକ୍ତର ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ଡାକ୍ତରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

OPDରେ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି:
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବାହ୍ୟ ରୋଗୀ ବିଭାଗ (OPD)ରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ରୋଗୀ ହାତ ଭଙ୍ଗାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସ ବିଭାଗକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ବିନ୍ଦୁସାଗର ରାଉତ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଜନ୍ମେଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। OPD ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ପାଇଁ କାଜୁଆଲ୍ଟି ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।

ଯେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଓପିଡି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଗଲା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଡାକ୍ତର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଫ୍ୟାକଚର ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିବା ହସ୍ପିଟାଲର ଡ୍ରେସର୍ ରତିକାନ୍ତ ବଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ହସ୍ପିଟାଲର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କର୍ମୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୁନର୍ବାର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

 

Narmada Behera

