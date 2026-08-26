Add Zee Business As A Preferred Source
App

Vigilance Case: ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସଂଗ୍ରାମ ପଟ୍ଟନାୟକ

Crime News: କେନ୍ଦୁଝରର ପଦ୍ମପୁର ସିଏଚ୍ସିର ପୂର୍ବତନ ଜୁନିଅର କ୍ଲର୍କ ସଂଗ୍ରାମ ପଟ୍ଟନାୟକ (ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରିଷ୍ଠ କ୍ଲର୍କ) ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 26, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:15 PM IST
Vigilance Case: ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସଂଗ୍ରାମ ପଟ୍ଟନାୟକ
Image Credit: ସଂଗ୍ରାମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ୨ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
DVF Operation: ମାଲକାନଗିରି ଛତିଶଗଡ ସୀମାରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଡମ୍ପ୍‌ ଠାବ
2
3
4
5