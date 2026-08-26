Vigilance Case: ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସଂଗ୍ରାମ ପଟ୍ଟନାୟକ

Vigilance Case: ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ । ପୂର୍ବତନ ଜୁନିଅର କ୍ଲର୍କ, ପଦ୍ମପୁର ସିଏଚ୍ସି, କେନ୍ଦୁଝର ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବରିଷ୍ଠ କ୍ଲର୍କ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂଗ୍ରାମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସଂଗ୍ରାମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ୨ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୧୯୯୯ ରୁ ୨୦୦୩ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଦରମାରୁ ଜିପିଏଫ୍ ରିଫଣ୍ଡ କାଟିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ଏଜି, ଓଡ଼ିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜମା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପିସି ଆକ୍ଟ, ୧୯୮୮ ର ଧାରା ୧୩(୨) ସହିତ ପଢିଥିବା ୧୩(୧)(ସି)(ଡି) ଏବଂ ଆଇପିସିର ଧାରା ୪୦୯/୪୭୭-ଏ /୪୩୫/୨୦୧ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ, କେନ୍ଦୁଝରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଗକୁ ସଂଗ୍ରାମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବ।