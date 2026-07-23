Add Zee Business As A Preferred Source
App

Accident News: ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶିଲା ବରଯାତ୍ରୀ କାର୍, ୫ମୃତ

ଦୁର୍ଘଟଣା ସହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଏକ ବରଯାତ୍ରୀ କାର୍ ପଶିଯିବା କାରଣରୁ ୫ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 23, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:10 AM IST
Accident News: ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶିଲା ବରଯାତ୍ରୀ କାର୍, ୫ମୃତ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Accident News: ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶିଲା ବରଯାତ୍ରୀ କାର୍, ୫ମୃତ
Accident News39 min ago
2
vk pandian1 hr ago
3
Salman KhanJul 22
4
Jagannath CultureJul 22
5
Top 10 newsJul 22