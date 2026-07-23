Accident News: ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶିଲା ବରଯାତ୍ରୀ କାର୍, ୫ମୃତ

ଢେଙ୍କାନାଳ: ସଦର ଥାନା ଇନ୍ଦିପୁର-ଛାଟିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବରଯାତ୍ରୀ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ସହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଏକ ବରଯାତ୍ରୀ କାର୍ ପଶିଯିବା କାରଣରୁ ୫ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
କାର୍ରେ ମୋଟ ୭ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତେବେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କାନ୍ଦବୋବାଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ସମୟରେ ମୃତକକ ପରିବାର ଏବଂ ଗାଁରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଚମ୍ପୁଆ ରଜିଆ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଗଛରେ କାର୍ ପିଟି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତାହତମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସିଜୁକଳା ଗାଁର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଚମ୍ପୁଆ ମେଡିକାଲ୍ ଯିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।