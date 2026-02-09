Car Accident: ଶିଶୁ ଭବନରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସୋମବାର ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀରେ ଘଟିଛି ବଡ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଶିଶୁ ଭବନ ଓଭରବ୍ରିଜ ତଳକୁ ଖସି ପଡିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କାର ଶିଶୁଭବନ ବ୍ୟାରିକେଡ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ଥିବା ଏକ ଘର ଉପରେ ପଡିଥିଲା। ଫଳରେ କାରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି କାର୍ ଚାଳକ ଓ ଘରେ ଥିବା ଲୋକେ । ଘଟଣା ପରେ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଲାଗିରହିଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛି ।
Also Read: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ଫ୍ଲାଇଓଭରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା କାରରୁ ମିଳିଲା ୩ ଶବ
Also Read: ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା: ୩୦ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ