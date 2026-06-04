ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅବକାରୀ SI ଛାୟାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବଢିଲା

ରାଜନଗର ଥାନାରେ SIଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା । ବରାଦିଆ ଗାଁର ଜଣଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
Trending Photos
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ବଢ଼ିଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅବକାରୀ SI ଛାୟାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ । ରାଜନଗର ଥାନାରେ SIଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା । ବରାଦିଆ ଗାଁର ଜଣଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଗତ ୩୧ ତାରିଖରେ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଗାଁରେ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଚଢ଼ାଉର ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା । ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ନିର୍ଧୂମ ପିଟିବା ସହ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଅଟକ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
Also Read- Airlines News: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଗ ଖରାପ କାରଣରୁ ବଦଳିଲା ବିମାନର ଦିଗ
Also Read- Weather Update: ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲା ବର୍ଷା !