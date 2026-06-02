Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3235600
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ଦବଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ

Odisha News: ଦବଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ତାଳଚୁଆ ମେରାଇନ୍ ଥାନାର ନିଲମ୍ବିତ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର-ଇନ୍-ଚାର୍ଜ (ଆଇଆଇସି) ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଜେନାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହାଜତରେ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରୀମତି ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଳଚୁଆ ମେରାଇନ୍ ଥାନାରେ ମାମଲା ନଂ ୧୨୪/୨୦୨୬ BNS- ୨୯୬,୭୪,୧୧୫,୩୫୧ ଏବଂ ୩୦୮ ର ବିଭ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jun 02, 2026, 11:49 AM IST

Trending Photos

Odisha News: ଦବଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ

Odisha News: କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ତାଳଚୁଆ ମେରାଇନ୍ ଥାନାର ନିଲମ୍ବିତ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର-ଇନ୍-ଚାର୍ଜ (ଆଇଆଇସି) ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଜେନାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହାଜତରେ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରୀମତି ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଳଚୁଆ ମେରାଇନ୍ ଥାନାରେ ମାମଲା ନଂ ୧୨୪/୨୦୨୬ BNS- ୨୯୬,୭୪,୧୧୫,୩୫୧ ଏବଂ ୩୦୮ ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗିରିଆପାହି ଗ୍ରାମର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମଣ୍ଡଳ (୫୫) ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅନନ୍ତ କୁମାର ମଣ୍ଡଳ (୩୧) ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମେ ୨୫ ତାରିଖରେ ଥାନାରେ ଡକାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଆଇଆଇସି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଜେନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରେ ମା-ପୁଅ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଏସଡିପିଓ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟି ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏସଡିପିଓ ଏକ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ, ଡିଜିପି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ମେ ୨୭ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ।

ତଥାପି ସଦ୍ୟତମ ଘଟଣାକ୍ରମ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଜେନାଙ୍କୁ ଏବେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Bahanaga Train Accident: ବାହାନଗାକୁ ପୁରିଲା ୩ ବର୍ଷ, ଏବେ ବି ସତେଜ 'କଳା କାହାଣୀ'

Also Read: PM Kisan Samman Nidhi Yojana: PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କେତେ ଆସିବ ୨୩ ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା? ଜାଣନ୍ତୁ

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଦବଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
Odisha news
Odisha News: ବଡ଼ବିଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
Odisha news
Odisha News:ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା,୨୭୭ ଗ୍ରାମରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ସହ ୫ ଗି
Bahanaga Train Accident
Bahanaga Train Accident: ବାହାନଗାକୁ ପୁରିଲା ୩ ବର୍ଷ, ଏବେ ବି ସତେଜ 'କଳା କାହାଣୀ'
FIFA World Cup
FIFA World Cup 2026 Broadcast: ଭାରତରେ FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସାରଣ କରିବ ZEE