Odisha News: ଦବଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ

Odisha News: କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ତାଳଚୁଆ ମେରାଇନ୍ ଥାନାର ନିଲମ୍ବିତ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର-ଇନ୍-ଚାର୍ଜ (ଆଇଆଇସି) ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଜେନାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହାଜତରେ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରୀମତି ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଳଚୁଆ ମେରାଇନ୍ ଥାନାରେ ମାମଲା ନଂ ୧୨୪/୨୦୨୬ BNS- ୨୯୬,୭୪,୧୧୫,୩୫୧ ଏବଂ ୩୦୮ ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗିରିଆପାହି ଗ୍ରାମର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମଣ୍ଡଳ (୫୫) ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅନନ୍ତ କୁମାର ମଣ୍ଡଳ (୩୧) ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମେ ୨୫ ତାରିଖରେ ଥାନାରେ ଡକାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଆଇଆଇସି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଜେନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରେ ମା-ପୁଅ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଏସଡିପିଓ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟି ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏସଡିପିଓ ଏକ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ, ଡିଜିପି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ମେ ୨୭ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ।
ତଥାପି ସଦ୍ୟତମ ଘଟଣାକ୍ରମ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଜେନାଙ୍କୁ ଏବେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।
