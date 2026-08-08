NHରେ ଆଉ ବୁଲିବେନି ଗୋରୁ-ଗାଈ! ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବୁଲା ଗୋରୁ-ଗାଈ ଯୋଗୁଁ ଘଟୁଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏଣିକି NH ଉପରେ ବୁଲୁଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ପରିବହନ ବିଭାଗ, NHAI ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ରାଜପଥରେ ପଶୁ ଯୋଗୁଁ ଯେପରି ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ନହୁଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା କମିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି।
ପଶୁମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବ ପରିବହନ ବିଭାଗ:
ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବୁଲୁଥିବା ଗୋରୁ-ଗାଈଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଯିବ। ଏହି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଶାଳାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଭୂମିକା ନେବ।
ଏହା ଫଳରେ ରାଜପଥରେ ହଠାତ୍ ପଶୁ ଆସିଯିବା କାରଣରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିବା, ଦିଗ ବଦଳାଇବା କିମ୍ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବର୍ତ୍ତିପାରିବେ।
ପ୍ରତି ୧୦୦ କି.ମିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଶାଳା:
ଏହି ଯୋଜନାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଦିଗ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ୧୦୦ କିଲୋମିଟରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଶାଳା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଯାଉଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗୋଶାଳାରେ ରଖାଯିବ।
ଗୋଶାଳାଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନେବ। ପଶୁମାନଙ୍କ ରହିବା, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଯତ୍ନ ଭଳି ବିଷୟ ଉପରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନଜର ରଖାଯିବ।
ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ରେ ଗୋଶାଳା ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା:
କେବଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ରେ ଗୋଶାଳା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଗୋରୁ-ଗାଈଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ।
ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।
ସ୍ଥାନୀୟ SP ରଖିବେ ନଜର:
ରାଜପଥରୁ ପଶୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଏହି ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବ। ସ୍ଥାନୀୟ SPଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜପଥରେ ପଶୁ ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ବାଧା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନଜରଦାରି କରାଯିବ।
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସଫଳ ହେଲେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗୋରୁ-ଗାଈ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା କମିବା ସହ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ପଶୁ-ଉଭୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।