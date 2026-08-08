Add Zee Business As A Preferred Source
App

NHରେ ଆଉ ବୁଲିବେନି ଗୋରୁ-ଗାଈ! ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ପରିବହନ ବିଭାଗ, NHAI ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ରାଜପଥରେ ପଶୁ ଯୋଗୁଁ ଯେପରି ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ନହୁଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା କମିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 08, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:16 PM IST
NHରେ ଆଉ ବୁଲିବେନି ଗୋରୁ-ଗାଈ! ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
LPG Subsidy: LPG ସବସିଡି ଅଟକିଛି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ ଓ ସମାଧାନ
2
3
4
5