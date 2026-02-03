Advertisement
Odisha News: ତଲାଵିରା କୋଇଲା ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା, ସମ୍ବଲପୁରେ ଦିଲ୍ଲୀ CBI ଟିମ୍ ର ତନାଘନା

(ସମ୍ବଲପୁର, ଅଜୟ ନାଥ) Odisha News: ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖିଣ୍ଡା ତଲାଵିରା କୋଇଲା ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ସିବିଆଇର ଚଢାଉ । ଆଜି ସକାଳେ ତଲାବିରା ଖଣି ୧ କୋଇଲା ଖନନ ଦୁର୍ନିତୀ ଅଭିଯୋଗରେ ସିଵିଆଇ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା । 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Ajay Kumar Nath|Last Updated: Feb 03, 2026, 06:32 PM IST

(ସମ୍ବଲପୁର, ଅଜୟ ନାଥ) Odisha News: ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖିଣ୍ଡା ତଲାଵିରା କୋଇଲା ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ସିବିଆଇର ଚଢାଉ । ଆଜି ସକାଳେ ତଲାବିରା ଖଣି ୧ କୋଇଲା ଖନନ ଦୁର୍ନିତୀ ଅଭିଯୋଗରେ ସିଵିଆଇ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀର ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ଖିଣ୍ତା କୁ ଆଜି ସକାଳେ ପହଁଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣା ନେଇ ଖିଣ୍ତା ଅଂଚଳର ୨୧ ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଛି ସିବିଆଇ ଟିମ । ଏନେଇ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଡିଓ ଙ୍କ ସହ ଖିଣ୍ଡା ସମ୍ପାଦକ କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିବ ସିବିଆଇ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହିଣ୍ତାଲକୋ କମ୍ପାନୀ ତଲାବିରା ୧ ରେ କୋଇଲା ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଠୁ ଅଧିକ କୋଇଲା ଖନନ କରିଥିବା ସିବିଆଇ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

 

Narmada Behera

