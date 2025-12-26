CEC Gyanesh Kumar: ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର, ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ

CEC Gyanesh Kumar's Odisha Tour: ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଡିସେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରୁ ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଡିସେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରିବେ।
CEC Gyanesh Kumar's Odisha Tour: ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଡିସେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରୁ ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଡିସେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହା ପରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ।
ଡିସେମ୍ବର ୨୮ ରବିବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଓଡିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ରଘୁରଜପୁରର ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ, ଧୌଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୁପ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫା ଏବଂ ମୁକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯିବେ।
୨୯ ଡିସେମ୍ବର ସୋମବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦ ଟାରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (OUAT)ର ଅଡିଟୋରିୟମରେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (BLO)ଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହ୍ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏହି ଦିନ ରାତିରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
