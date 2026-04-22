Odisha News: ଏସସିବିରେ ପୁଣି ବଡ଼ ଅଘଟଣ! ଖସିଲା ସିଲିଂ

Odisha News: ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ହେମାଟୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ଛାତର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ରୋଗୀ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନେଇ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
Trending Photos
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭାଗର ଏକ ରୋଗୀ ଶୌଚାଳୟ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ଛାତର ଏକ ଅଂଶ ହଠାତ୍ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏଥିରେ କେହି ଆହତ କିମ୍ବା ମୃତାହତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। କାରଣ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ସମୟରେ କୌଣସି ରୋଗୀ କିମ୍ବା ପରିଚାରକ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ।
ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏ-ହି ଘଟଣା ହସ୍ପିଟାଲ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ସାଂରଚନିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚାରକମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ନହେଲେ ଏପରି ଘଟଣା ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ହୋଇପାରେ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଏହା ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଫଳତାର ସମାନ ଘଟଣା ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ସମାଲୋଚକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ତ୍ରୁଟି କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଶେଷକରି ଏ-କ ପବ୍ଲିକ୍ ୱର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ (PWD) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।
ନିକଟରେ, ଏହି ଏସିବିରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୧୨ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସିଲିଂ ଭୁଶୁଡ଼ିବାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ରୋଗୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଏପରି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରକଚରାଲ୍ ଅଡିଟ୍ ଏବଂ ଜରୁରୀ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଦାବି ବଢ଼ୁଛି।