Sambalpur News: ସମ୍ବଲପୁର ର ଗ୍ରୁପ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ସୌର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ

Trending Photos
ସମ୍ବଲପୁର: ଆଜି ୦୯ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଶାଳା ନିକଟସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ବଳ ର ଗ୍ରୁପ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ''ସୌର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ'' ମହା ଆଡମ୍ବର ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ, କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରାମ ଫୁଲ ମୀନା ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ, ଅଧିନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଦିବସର ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ୦୯ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୫ ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଗୁଜୁରାଟ ସୀମାରେ ଥିବା ସର୍ଦ୍ଦାର ଏବଂ ଟାକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳେ CRPF ର ଦ୍ଵିତୀୟ ବାଟାଲିୟନର କେବଳ ଚାରିଟି କମ୍ପାନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ପାଖରେ ୩୫୦୦ ସୈନିକ ଏବଂ ଭାରୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଥିଲା।
ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସାହସୀ ସି ଆର ପି ଏଫ୍ ଜଵାନ୍ ମାନେ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଦମ୍ୟ ସାହସର ସହିତ ଶତ୍ରୁର ମହାମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ ଏବଂ ୩୪ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଓ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଛଅ ଜଣ ସାହସୀ ସି ଆର ପି ଏଫ୍ ଜୱାନ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ର ପୋଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଇତିହାସରେ ସାହସିକତାର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି।
ରାମ ଫୁଲ ମୀନା, କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସମସ୍ତ ସୈନିକଙ୍କୁ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ, ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମନୋବଳ ସହିତ ବାହିନୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ, ବାହିନୀର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସୈନିକ ସମ୍ମିଳନୀ, କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ପେନସନ ଭୋଗୀ ଏବଂ ବୀରତା ପଦକ ବିଜେତା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲ।