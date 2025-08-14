Dharmendra Pradhan: ପୁରୀରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସପରିବାରେ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ

Trending Photos
Dharmendra Pradhan: ପୁରୀ: ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାକରା ଆସିଲା। ରାଜ୍ୟକୁ,,ଦେଶକୁ ଓ ମାନବଜାତିକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆର୍ଶୀବାଦ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ମନର ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଜାତୀକ୍ଷ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଉପରେ ଜଣେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।
ଓଡିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ପାଠପଢା ହେଉ ବୋଲି ଜଣେ ଗୁରୁଜନ କହିଲେ। ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଆରେ ପାଠପଢା ହେଉ। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଓଡିଆରେ ପାଠପଢା ହେଉ। ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବା ପରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ସଜାଗ ଥିବା କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର।