Odisha News: ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ କୁସୁମାଞ୍ଜଳି । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କର କମଳରେ ସୃଜନ ପ୍ରକାଶିତ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଜଗଦେବଙ୍କ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ କବିତା କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ର ପାଠକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଫେସର ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା,ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ,ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷକ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।କୃଷ୍ଣ ଜଗଦେବ ଙ୍କ ମୋଦୀଙ୍କ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ନିଟ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଠାରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। କୃଷ୍ଣ ଜଗଦେବଙ୍କ କବିତା କୁସୁମାଞ୍ଜଳୀ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ସମାଜ ସମର୍ପଣର ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମନ୍ୱୟ ।ସମାଜ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରେରକ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗଦେବ ଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ । ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ। ୧୦୨୬ ରେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ ହୋଇଥିଲା ।ସନାତନ ଧର୍ମ କୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା ଯୋଜନା।ତେବେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁନର୍ଗଠନର ୭୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ।ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସନାତନ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ଏହା ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ୨୦୩୬ ରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପୂରଣ କରିବ ।ତେବେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର,ଲିଙ୍ଗରାଜ,କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭଳି ପୁରାତନ ବୈଭବ ରହିଛି,ସେ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ,ତାହା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ।ତେଣୁ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଏକ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଭଳି ।ଏହାକୁ ସମଗ୍ର ସାଢ଼େ ୪ କୋଟି ଓଡ଼ିଶା ବାସୀ ଟାଣିବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ।
ସେପଟେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ । ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ କମିଟି ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୭ ମସିହାର ନିଟ ପରୀକ୍ଷା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।