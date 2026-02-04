Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3098316
Zee OdishaOdisha Stateଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତିଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: କେଉଁ ଯୋଜନାରେ କେତେ ମିଳୁଛି ସହାୟତା

ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତିଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: କେଉଁ ଯୋଜନାରେ କେତେ ମିଳୁଛି ସହାୟତା

Central Push for Tribal Welfare: ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଜନଜାତି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜୁଆଲ ଓରାମ।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 04, 2026, 11:40 PM IST

Trending Photos

Central Push for Tribal Welfare
Central Push for Tribal Welfare

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଜନଜାତି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜୁଆଲ ଓରାମ। ୨୦୧୧ ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୯୫.୯୦ ଲକ୍ଷ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ଏସଟି) ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ, ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବିକାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି।
ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ:

୧. ଧରତି ଆବା ଜନଜାତି ଗ୍ରାମ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଭିଯାନ
ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା। ୭୯,୧୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ସହିତ ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ସୁବିଧାର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

୨. ପିଏମ୍-ଜନମନ (PM-JANMAN)
ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ (PVTG) ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 'ନ୍ୟାୟ ମହା ଅଭିଯାନ' ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ୨୪,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ମିଶନ ଜରିଆରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଘର, ପିଇବା ପାଣି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

୩. ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଖାସ ଯୋଜନା: ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି
ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ସହରୀ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ (EMRS) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି। ସାରା ଦେଶରେ ୭୨୮ଟି ଏହିଭଳି ସ୍କୁଲ୍ ସ୍ଥାପନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
ଏହା ସହିତ:

  • ପ୍ରାକ୍-ମାଟ୍ରିକ୍ ବୃତ୍ତି: ୯ମ ଓ ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା।
  • ମାଟ୍ରିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୃତ୍ତି: ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମାସିକ ୨୩୦ ରୁ ୧୨୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା।

୪. ଜୀବିକା ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ସହାୟତା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ବିକାଶ ମିଶନ (PMJVM) ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହିତ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। 'ବନ ଧନ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର' ଜରିଆରେ ଆଦିବାସୀ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି NSTFDC ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଯାଉଛି।

ରାଜ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ଅନୁଦାନ:
ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୭୫(୧) ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ୨୦୧୪-୧୫ ମସିହାରୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ବଜେଟ୍‌ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ତଥ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତିଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Bhubaneswar
ଓଡ଼ିଶାରେ ଜମିବ ଟେକ୍-ମେଳା: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ‘ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୱାନ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ’
Vande Bharat Sleeper
ବଦଳିଯିବ ରେଳଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି: ଆସୁଛି ୨୬୦ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍
President Murmu
ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ବିକାଶର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ: ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
U19 World Cup
U19 World Cup: ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଦିନତମାମର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର