Zee OdishaOdisha Stateଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ୬୦୯ କୋଟିର ଅନୁଦାନ: ସଂସଦରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ଶିକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ

ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ୬୦୯ କୋଟିର ଅନୁଦାନ: ସଂସଦରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ଶିକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ

Central University of Odisha: କୋରାପୁଟସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (CUO) ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ଗତ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୬୦୯.୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୟୁଜିସି (UGC) ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୮୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 09, 2026, 09:54 PM IST

Central University of Odisha
Central University of Odisha

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୋରାପୁଟସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (CUO) ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ଗତ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୬୦୯.୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୟୁଜିସି (UGC) ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୮୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ଲୋକସଭାରେ କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ସଙ୍କର ଉଲାକାଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

କ୍ୟାମ୍ପସ ବିକାଶ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଡେମିକ ବ୍ଲକ୍, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ହଷ୍ଟେଲ, କର୍ମଚାରୀ ଆବାସ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଭଳି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣ-ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ଓ ଏକାଡେମିକ କାଉନସିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ସରକାରଙ୍କ ଜବାବକୁ ନେଇ ସାଂସଦଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ
ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଉତ୍ତରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଅଭାବ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X' (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, "ସରକାର ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିବା ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗବେଷଣା, ଲ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କୁହାଯାଇନାହିଁ। କେବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସାଧାରଣ ବୟାନ ଦେଇ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏମିତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସଂସଦରେ ଜବାବ ରଖୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନ ରହି କେବଳ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ।"

