Mahanadi Water Dispute: ବଢିଲା ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅବଧି,ବିବାଦର ସମାଧାନ କେବେ ?

Zee OdishaOdisha StateMahanadi Water Dispute: ବଢିଲା ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅବଧି,ବିବାଦର ସମାଧାନ କେବେ ?

Mahanadi Tribunal:ବଡ଼ ଖବର। ୨୦୨୭ ଜାନୁଆରୀ ୧୩ ଯାଏଁ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏନେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ନଦୀ ବିକାଶ ଓ ଗଙ୍ଗା ସଂରକ୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲ୍‌ ୧୩ରେ ସରୁଥିଲା ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅବଧି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 11, 2026, 11:58 AM IST

ମହାନଦୀ ଜଳର ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା।  ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୩ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପାଖରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବିବାଦର ବିଚାର ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ରହିବ।  ଆଜିର ଶୁଣାଣିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପିତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ।

ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ୨୦୧୮ରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ୪୯ଟି ଶୁଣାଣି କରିସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଉଭୟ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମହାନଦୀ ନଦୀ ଅବବାହିକାକୁ ଭୂମିଗତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୧୩ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଶେଷ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରି ନ ଥିବାରୁ ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ଥିଲା।

Narmada Behera

