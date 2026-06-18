ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ DGP ଓ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ IGଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଚାମେଲି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ମହାକାଳପଡା ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅସଦାଚରଣ ସହ ଧମକ ଅଭିଯୋଗରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ DGP ଓ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ IGଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା । ୭ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଇଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ବିଡିଓ, ମହିଳା ପୋଲିସ ଓ IICଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛି, ମାମଲା ହୋଇନି । ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ SP ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବି ବୋଲି ଚାମେଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଚାମେଲି ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ମୁଁ ମହାକାଳପଡା ବିଡିଓ ରବିନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗତ ୧୧ ତାରିଖରେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ନେଇ ଯାଇଥିଲି । ମୋ ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ବେଳେ ବିଡିଓ ଆମ ଦଳର କିଛି କୁଜି ତଥା ମହାକାଳପଡା ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ସେମାନେ ଆସି ମୋତେ ଆଶାଳୀନ ଭାଷାରେ ଗାଲିକଲେ । ଟେକି ନେଇ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଲେ । ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଛଡାଇନେଲେ । ମାଡ ମାରିଲେ । ଏତେ ସବୁ ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ଦେଖାଇ ସାରିବା ପରେ ସେହି ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଯୁବକମାନେ ମହାକାଳପଡା ପୋଲିସକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ମୋତେ ଓ ମୋ ସାନ ଭାଈକୁ ଥାନାକୁ ନେଲା । ଥାନାକୁ ନେବା ବେଳେ ମହିଳା ପୋଲିସ ମୋତେ ଗାଡିରେ ମାଡ ମାରିଲେ । ଥାନାରେ ଆଇଆଇସି ମୋତେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଲେ । ଜେଲରେ ପୁରାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ।
ସବୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସେହିଦିନ ମହାକାଳପଡା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛି । ବିଜେପି କର୍ମି ତଥା ବିଧାୟକଙ୍କ ୭ଜଣ ପାଖ ଲୋକଙ୍କ ନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଜାଣିଶୁଣି ବିଡିଓ, ମୋତେ ମାରିଥିବା ମହିଳା ପୋଲିସ, ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇନି । ମୋ ଏତଲାରେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଥିଲେ ବି ମାମଲାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ଭାଇକୁ ମିଥ୍ୟା କେଶରେ ଜେଲ୍ ପଠାଇଲେ । ମୋତେ ଏବେ ଜାମିନ୍ ମିଳିସାରିଛି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛି ।
ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟାଇଥିବା ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୭ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଖୋଲା ଛାଡିଦେଇଛି । ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖଲୋକ ସେମାନେ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ୭ଦିନ ବିତିଗଲାଣି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି ସାରଙ୍କ ଉପରେ ବହୁ ଭରଷା, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ନାହିଁ । ମୋତେ ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସବୁ ଟିଭିରେ ଆସୁଛି । ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ଦେବି ।
ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନିତ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ମୋ ଏତଲା ଆଧାରରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ । ନତୁବା ମୁଁ ଏହି ଚିଠି ଦେବାର ୭ଦିନ ଅର୍ଥାନ ତା ୨୪/୦୬/୨୦୨୬ ରିଖଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣ ଧାରଣାରେ ବସିବି ।
Also Read- ରାଜ୍ୟର ୭୦୭ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁରେ ବସିବ ୪ଜି ଟାୱାର