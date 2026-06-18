Add Zee Business As A Preferred Source
App

ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ DGP ଓ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ IGଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଚାମେଲି

ନ୍ୟାୟ ନମିଳିଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣ ଧାରଣାରେ ବସିବି ବୋଲି ଚାମେଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 18, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:30 PM IST
ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ DGP ଓ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ IGଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଚାମେଲି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ DGP ଓ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ IGଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଚାମେଲି
Odia News0 min ago
2
Sital Sasthi Utsav26 min ago
3
Deepali Das42 min ago
4
Odia News1 hr ago
5
Top 10 News Headlines1 hr ago