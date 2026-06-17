/Chameli Ojha Case Update: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କଲେ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା

Chameli Ojha Case Update: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଘଟଣା ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି।
ଚିଠିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ମହିଳା ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସର୍ବସାଧାରଣରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମିଛ ମାମଲାରେ ଫସାଇ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଏପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ (NHRC)। ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ସନ ଟେକେନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମୋବାଇଲ ଛଡାଇ ନେବା ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚାମେଲି ନିଜ FIRରେ ୭ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୁଣିଥରେ ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଆଣିଛି।