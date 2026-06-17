Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Chameli Ojha Case Update: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କଲେ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା

Chameli Ojha Case Update: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କଲେ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା

Chameli Ojha Case Update: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଘଟଣା ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 17, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:10 PM IST
Chameli Ojha Case Update: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କଲେ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Chameli Ojha Case Update: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କଲେ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି
Chameli Ojha0 min ago
2
Jagatsinghpur50 min ago
3
NEET exam1 hr ago
4
Odisha news1 hr ago
5
Odisha news2 hrs ago