Chandan Yatra: ରାତି ପାହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ରଥଖଳାରେ ତିନୋଟି ଧଉରା କାଠକୁ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥିଲା। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅର୍ଥାତ ଆସନ୍ତା କାଲି ରଥ ନିର୍ମାଣର ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଏଥିସହିତ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରାର ଅୟମାରମ୍ଭ। ରଥଖଳାକୁ ଆସିବ ଆଜ୍ଞାମାଳ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Apr 19, 2026, 06:29 PM IST

Chandan Yatra: ରାତି ପାହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ରଥଖଳାରେ ତିନୋଟି ଧଉରା କାଠକୁ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥିଲା। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅର୍ଥାତ ଆସନ୍ତା କାଲି ରଥ ନିର୍ମାଣର ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଏଥିସହିତ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରାର ଅୟମାରମ୍ଭ। ରଥଖଳାକୁ ଆସିବ ଆଜ୍ଞାମାଳ। ଚନ୍ଦନକୁ ବିଜେ କରିବେ ଚନ୍ଦନ ଠାକୁର। ରଥଖଳାରେ ନିତି ସାରି ଶ୍ରୀମଦନମୋହନ , ରାମକୃଷ୍ଣ ,ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଭୂଦେବୀଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ ଯମ୍ବେଶ୍ବର, ଲୋକନାଥ, କପାଳ ମୋଚନ , ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଓ ନିଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦନକୁ ବିଜେ କରିବେ। 

ନରେନ୍ଦ୍ରରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ନୌବିହାର କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନନ୍ଦା, ଭଦ୍ରା ଓ ବୈଜୟନ୍ତରୀ ଚାପ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା। ସେପଟେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ। ୨୦୨୪ ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ବାଣ ଫୁଟି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 

ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିସିଟିଭି ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିମାନ ବାହାରି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପିଙ୍କ ସହ ୫ ଡିଏସପି, ୮ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୨୦ ଏଏସଆଇ ଏବଂ ଏହି ଏସଆଇ, ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। ଆଣ୍ଟି ସବୋଟାଜ୍ ଚେକିଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର କରାଯିବ। ଗତ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଉଁରୀ ଦିନ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ୧୭ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। 

ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବାଣଫୁଟା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ଯଦି କୌଣସି ଅମାନିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମ ଉଲଘଂନ କରି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଯାହାକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ତାହା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି।ଏଥିସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ବୋଟ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

Priyambada Rana

