Add Zee Business As A Preferred Source
App

Chandrika Hembram Death Case: ଭୀମସେନ ଟୁଡୁଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ

Chandrika Hembram Death Case: କଟକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗର ଗମ୍ଭୀର ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ କୋର୍ଟ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 02, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:35 AM IST
Chandrika Hembram Death Case: ଭୀମସେନ ଟୁଡୁଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
WhatsApp Username: ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ ‘ୟୁଜରନେମ’ ବିବାଦକୁ ନେଇ ମେଟାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ
WhatsApp username31 min ago
2
petrol diesel price today2 hrs ago
3
japan pm Sanae Takaichi1:39 AM IST
4
The Millet DiaryJul 01
5
Ayodhya Ram templeJul 01