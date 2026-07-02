Chandrika Hembram Death Case: ଭୀମସେନ ଟୁଡୁଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ

Chandrika Hembram Death Case: କଟକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗର ଗମ୍ଭୀର ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ କୋର୍ଟ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରର ଫକୀର ମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ ବାରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସେତୁ ନିକଟ କାଠଯୋଡି ନଦୀ ବାଲିପଠାରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପର୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭୀମସେନ ଜାତି ଏବଂ ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସେ ଆଉ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ, ଯାହା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭୀମସେନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଟିକସ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ସେବା କ୍ୟାଡରରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୀମସେନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ।