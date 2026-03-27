Odisha News: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ରଥ କାଠ ଚିରଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ ଆରମ୍ଭ

Odisha News: ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ । ରାମନାମରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ମଠ,ମନ୍ଦିର। ରାମଜନ୍ମର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହୋଉଛି ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ।
Odisha News: ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ । ରାମନାମରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ମଠ,ମନ୍ଦିର। ରାମଜନ୍ମର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହୋଉଛି ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ।ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶୀଜଗନ୍ନାଥ ମାତା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦେବାର ବିଧି ରହିଥାଏ ।ତେଣୁ ପ୍ରସବ ବେଦନାକୁ ଲାଘବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗତକାଲି ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଡ଼ ଭୋଗ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗର୍ଭଉଦକ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଆଜି ନବମୀ ଦିନ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜନ୍ମନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ୨ଜଣ ମହାଜନ ସେବକ ଦଶରଥ ଓ କୌଶଲ୍ୟା ହୋଇ ଜନ୍ମବିଧି ପାଳନ କରିବେ ।
ଏହି ଗୁପ୍ତନୀତିକୁ କେହି ଯେପରି ଦେଖି ନ ପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦକରାଯିବ। ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ କର୍ପୁର ଆଳତି ବନ୍ଦାପନା ହୋଇ ମହାସୁଆର ଗଣ୍ଡୁସ ମସଲା, କ୍ଷୀର ମଣୋହୀ କରାଯାଇଥାଏ ଏହା ପରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଶୀତଳଭୋଗ କରାଇବା ସହ ମହାସୁଆର ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାରଠାରେ ଚରୁଅର୍ନ୍ନ ମଣୋହୀ କରାଇବେ। ସେପଟେ ଆଜି ରାମନବମୀର ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ରଥକାଠ ଚିରଟ ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ମାଳ ମାହାର୍ଦ୍ଧ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ କଟକ ଖପୁରିଆ ଅଭିମୁଖେ ୫ଜଣିଆ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଯାଇ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ।ଅନ୍ୟପଟରେ ଆଜିର ତିଥିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପାରମ୍ପରିକ ସାହିଯାତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।