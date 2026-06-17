Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ରଥଖଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ କଲେ ରଥ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା

Odisha News: ରଥଖଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ୍ କଲେ ରଥ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା। ସ୍ଵତ୍ଵଲିପି ଆଧାରରେ ମହାରଣାଙ୍କ ଖେଇକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ବିବାଦ। ଚିରଟ କାଠ , ଖେ଼ଇ କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି।ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ୮ ଟା ରୁ ୯ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାନ ଦେଇ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ମହାରଣା ଓ ଅନ୍ୟ ସେବକ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 17, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:47 PM IST
Odisha News: ରଥଖଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ କଲେ ରଥ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ରଥଖଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ କଲେ ରଥ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା
Odisha news7 min ago
2
Padma Shri Award 202637 min ago
3
Gold rate today1 hr ago
4
Odisha news2 hrs ago
5
petrol diesel price today3:22 AM IST