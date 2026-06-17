Odisha News: ରଥଖଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ କଲେ ରଥ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା

Odisha News: ରଥଖଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ୍ କଲେ ରଥ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା। ସ୍ଵତ୍ଵଲିପି ଆଧାରରେ ମହାରଣାଙ୍କ ଖେଇକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ବିବାଦ। ଚିରଟ କାଠ , ଖେ଼ଇ କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି।ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ୮ ଟା ରୁ ୯ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାନ ଦେଇ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ମହାରଣା ଓ ଅନ୍ୟ ସେବକ।
ALSO READ: Gold Rate Today: ଖୁସି ଖବର! ଖସିଲା ସୁନା ରେଟ୍
ଆଜି ୫୮ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଯାବତ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଜିଦ୍-ରେ ରହିଛନ୍ତି ତିନି ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା । ସମାଧାନ ନ ହେବା ଯାଏଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାରଣାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସ୍ଵତ୍ଵଲିପି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ୪ ଫୁଟ ରୁ କମ୍ ବଳକା କାଠ ସେମାନେ ଖେଈ ବା ପ୍ରାପ୍ୟ ହିସାବରେ ନେଇଥାନ୍ତି।କିନ୍ତୁ ଚିରଟ କାଠ ରେ ,ଯେ କୌଣସି ମାପ ବଳକା କାଠ କୁ ନେଇଥାନ୍ତି ମହାରଣା।ତେବେ ଏହା ନନେବାକୁ ବାରଣ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ପରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବିବାଦ।