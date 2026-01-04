ଆମ ବସ୍' ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ରାଜଧାନୀ ସମେତ କଟକ ଓ ରାଉରକେଲାରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି

ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଡ୍ରାଇଭର ମଦ୍ୟପାନ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ବ୍ରେଥ୍ ଆନାଲାଇଜର ଜରିଆରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ୍ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲଗାତାର ଏକାଧିକ ଥର 'ଆମ ବସ୍' ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ଏବେ ପୋଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ । ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଡ୍ରାଇଭର ମଦ୍ୟପାନ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ବ୍ରେଥ୍ ଆନାଲାଇଜର ଜରିଆରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ୍ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଡୁଥିବା ଆମ ବସ୍ ଗୁଡିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ବସ୍ ଫିଟନେସ୍, ଚାଳକ ସ୍ଥିତି ଓ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମର ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି । ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଡିପୋରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି । ଡିପୋ ବାହାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରେଥ ଆନାଲାଇଜର ଜରିଆରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।
କଟକରେ ନରାଜ ସ୍ଥିତ ଡିପୋରେ RTO ପକ୍ଷରୁ ‘ଆମ ବସ୍’ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ନିଶା ସେବନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଉଛି । ୩ଟି ଟିମ୍ରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପରବହନ କର୍ମଚାରୀ । ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇସେନ୍ସ, ଗାଡ଼ି ଫିଟନେସ୍, ମଦ୍ୟପାନ ଆଦି ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ । ରାଉରକେଲାରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ୧୧୦ଟି ଆମ ବସ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀର ରୁପାଲି ଛକ ନିକଟରେ ଆମ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ବସ୍ ଭଙ୍ଗା ରୁଜା କରିବା ସହ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା ।
ଆମ ବସ୍' ଧକ୍କାରେ ମୃତ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ସଂପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ CMRFରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ହେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ମୃତ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଲ ଘର ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
