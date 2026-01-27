Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3088051
Zee OdishaOdisha StateChhatisha Nijog: ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆଜି ହେବ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ

Chhatisha Nijog: ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆଜି ହେବ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ

Chhatisha Nijog: ଅପରାହ୍ନ ୪ ଟା ୩୦ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ବୈଠକ। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଓ ନୀତି ସବ୍ କମିଟିର ଯୁଗ୍ମ ବୈଠକରେ ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 27, 2026, 02:47 PM IST

Trending Photos

Chhatisha Nijog: ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆଜି ହେବ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ

Chhatisha Nijog: ଅପରାହ୍ନ ୪ ଟା ୩୦ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ବୈଠକ। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଓ ନୀତି ସବ୍ କମିଟିର ଯୁଗ୍ମ ବୈଠକରେ ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା।

ଆସନ୍ତା ଫେବୁଆରୀ ୩ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମହାମହିମ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି ପୁରୀରେ ବସୁଛି ନୀତି ସବ୍‌ କମିଟି ଓ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସଂଧ୍ୟା ୪ଟା ୩୦ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସିବ। 

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ନୀତିକାନ୍ତି କିପରି ଶୃଙ୍ଖଲିତ କରାଯିବ କେଉଁ କେଉଁ ସେବାୟତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, କିଭଳି ଦର୍ଶନ କରିବେ, କେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ମହାମହିମ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀରରେ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ଠାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ସମୟରେ କିଏ କିଏ ରହିବେ ସେଠାରେ କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲପାଳ,ଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

India-EU trade deal
ଭାରତ-ଇଉରୋପ 'ମହାଡିଲ୍'କୁ ସହିପାରୁନି କି ଆମେରିକା? ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ବର୍ଷିଲା ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ
Odisha news
Odisha News: ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଗାଡ଼ି, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ...
Gold rate today
Gold Rate Today:ସୁନାଦରରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍,ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ରହିଛି...
Bhadrak hit-and-run
ଭଦ୍ରକରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ୨ ଜେସିବି ଅପରେଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Odisha bandh
ଆସନ୍ତାକାଲି 'ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ': ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଡାକରାକୁ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ