Chhatrapur IIC Suspended: ଛତ୍ରପୁର ଆଇଆଇସି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ନିଲମ୍ବିତ, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

Chhatrapur Police IIC Suspended: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଇନସପେକ୍ଟର-ଇନଚାର୍ଜ (IIC)ଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାହୀନତା ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।
ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଇନସପେକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନିଲମ୍ବନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ମହାନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ରେଞ୍ଜ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ମହାନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବେ।
ଛତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଇନସପେକ୍ଟର-ଇନଚାର୍ଜ (IIC) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହାନ୍ତି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସେବା ସଂହିତାର ନିୟମ ୯୦ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଭତ୍ତା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ତାଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ଚମଖଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଛତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ମାନୁଆଲ୍ ନିୟମ ୧୯୫୪୦ ର ନିୟମ ୮୪୦ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜନସେବା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି।