Chhatrapur IIC Suspended: ଛତ୍ରପୁର ଆଇଆଇସି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ନିଲମ୍ବିତ, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2884194
Zee OdishaOdisha State

Chhatrapur IIC Suspended: ଛତ୍ରପୁର ଆଇଆଇସି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ନିଲମ୍ବିତ, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

Chhatrapur IIC Suspended: ଛତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଇନସପେକ୍ଟର-ଇନଚାର୍ଜ (ଆଇଆଇସି)ଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାହୀନତା ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 16, 2025, 08:48 PM IST

Trending Photos

Chhatrapur Police IIC Suspended
Chhatrapur Police IIC Suspended

Chhatrapur Police IIC Suspended: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଇନସପେକ୍ଟର-ଇନଚାର୍ଜ (IIC)ଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାହୀନତା ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।

ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଇନସପେକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନିଲମ୍ବନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ମହାନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ରେଞ୍ଜ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ମହାନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବେ।

ଛତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଇନସପେକ୍ଟର-ଇନଚାର୍ଜ (IIC) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହାନ୍ତି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସେବା ସଂହିତାର ନିୟମ ୯୦ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଭତ୍ତା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ତାଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ଚମଖଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଛତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

fallback

ପୋଲିସ ମାନୁଆଲ୍ ନିୟମ ୧୯୫୪୦ ର ନିୟମ ୮୪୦ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜନସେବା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Police Suspension
ଛତ୍ରପୁର IIC ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ନିଲମ୍ବିତ, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ
Odia News
ଏସପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଡିଜିପି, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହେବ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
Vice Presidential Election
କିଏ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି? BJP ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ରେସ୍ ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏହି ମୁସଲିମ ନେତା
Odia News
୧୨ ନୂଆ NAC ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିସ୍‌
India-China relations
ସୋମବାର ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
;