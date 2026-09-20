Mahanadi Water Dispute:'ଖୁବଶୀଘ୍ର ହେବ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ'

Mahanadi Water Dispute: ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲା ଦିର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଓ ସାଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ।
ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସାଏ କହିଥିଲେ ଯେ, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏହି ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ ( Central Water Commission) ନିକଟରେ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ (CWC) ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ତାହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଉଭୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେ। ସାଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଉ କେବଳ ଏକ ବିବାଦ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ।
ସାଏଙ୍କ ମତରେ, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବାରେ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ। ସେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମାମଲାର ସମାଧାନ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହୋଇପାରିବ।ସେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଜଳ ବିବାଦ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି।