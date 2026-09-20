Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Puri News: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଓ ସାଏ, କହିଲେ ...

Puri News: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଓ ସାଏ, କହିଲେ ...

Puri News: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାନିଧ୍ୟ ନେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଓ ସାଏ ।ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ ସାନିଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ । ରାୟପୁର ବିଧାୟକ ,ଛତିଶଗଡ ବିଜେପି ନେତା ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ରହିଥିଲେ ।

Reported BySanjaya Kumar Mohapatra
Published: Sep 20, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 09:22 PM IST
Puri News: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଓ ସାଏ, କହିଲେ ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mahanadi Water Dispute:'ଖୁବଶୀଘ୍ର ହେବ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ'
2
3
4
5