/Puri News: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଓ ସାଏ, କହିଲେ ...

Puri News: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାନିଧ୍ୟ ନେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଓ ସାଏ ।ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ ସାନିଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ । ରାୟପୁର ବିଧାୟକ ,ଛତିଶଗଡ ବିଜେପି ନେତା ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ରହିଥିଲେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ,ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅରୁଣସ୍ଥମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରଣିପାତ କରିବା ପରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ରତ୍ନସିଂହାସନ ସ୍ଥିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ ମା ବିମଳା ,ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଯାଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ ।
ତେବେ ଦର୍ଶନ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ,ସାମାଜିକ ଓ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଆସିଛି। ଛତିଶଗଡର ଏକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଆସୁଛି ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେହି ଗାଁର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଛତିଶଗଡରେ ଅନେକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି।
ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ।ଏଥିପାଇଁ ନିକଟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା।କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ କମିଶନ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଚିତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବେ ।ଯଦିଓ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ସରକାର ଶାସନରେ ଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି କ୍ଷମତାରେ ରହିଛି।ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ଓ ବୁଝାମଣା ଭିତ୍ତିରେ ଏହାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।