ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ହେବ

ପୁରୀ: ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିମଣତି ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ୩ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣତିମଣତି କରାଯିବ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗଣତିମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଗଣତିମଣତି ବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ବାହର କାଠରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ବିଶେଷ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଗଣତିମଣତି । ୧୯୭୮ ମସିହା ରିପୋର୍ଟ ସହ ଅଳଙ୍କାର ମେଳକ କରାଯିବ ।
ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ । ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ । ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ହେବ । ଚଳନ୍ତି ଓ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ । ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରୁ ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ । ୧୨ଟା ୯ରୁ ୧ ଟା ୪୫ ମଧ୍ୟରେ ଗଣତି ମଣତି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ । ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, 3D ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
