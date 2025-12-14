ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି ନେଇ ASIକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଚିଠି

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରୁ ପାଣି ଗଳୁ ଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ପାଇଁ ASIକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ।
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରୁ ଝରୁଛି ପାଣି। ଧୁନି କୁଣ୍ଡ ନିକଟ ପାଚେରୀର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଲାଗିଥିବା ଟ୍ଯାପରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ହାତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଜଳ କାନ୍ଥରେ ଭେଦି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଉପରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ପୂର୍ବରୁ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଏସଆଇ ପକ୍ଷରୁ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ବୋଧହୁଏ ନିମ୍ନମାନର କେମିକାଲ କାରଣରୁ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ପାଚେରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପାଣି ଝରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରୁ ପାଣି ଗଳୁ ଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ପାଇଁ ASIକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ । ବୈଜ୍ଞାନିକସମ୍ମତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି କରିବା ନେଇ ଚିଠିଲେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଗତ ବର୍ଷ ଉପୁଜିଥିବା ଅସୁବିଧା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ବେ ପୁଣି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରୁ ପାଣି ଗଳିବା ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଲେଖିଛନ୍ତି । ପାଣି ଗଳିବାର ମୂଳ କାରଣ ଖୋଜି ଏହାର ମରାମତି ଏବଂ ଏଥିସହ ତ୍ବରିତ କ୍ଷତି ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ।
