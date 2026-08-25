Add Zee Business As A Preferred Source
App

Flood Alert: ମହାନଦୀରେ ଛୋଟ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ସୂଚନା ଦେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ

ମୁଣ୍ଡଳୀରେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ସାଢ଼େ ୬ ଲକ୍ଷରୁ ୬ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ ପାଣି ଯିବ । ବଂଶଧାରା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫ୍ଲାସ୍‌ ଫ୍ଲଡ୍‌ ରହିଥିଲା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଲାଣି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 25, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:49 PM IST
Flood Alert: ମହାନଦୀରେ ଛୋଟ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ସୂଚନା ଦେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ
Image Credit: ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ମହାନଦୀରେ ଜଳ ସ୍ତର ବଢ଼ିଛି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Snake Bite: ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସାପ ନେଉଛି ଜୀବନ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୬ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
2
3
4
5