CJI Surya Kant: ୧୪ ଡିସେମ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି

CJI Surya Kant's Odisha Visit: ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ୧୪ ଡିସେମ୍ୱର ରବିବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ନିଜ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କଟକର ସହିଦ ଭବନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଅଧିବେଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଇନଗତ ଜଗତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ଓକିଲ ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ।
ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୁବ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏବଂ ଆଇନଗତ ଭାଇଚାରାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ବାର ଆସୋସିଏସନ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂଗଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା କରିଛି। ଯାହା ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିବ।