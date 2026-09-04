୩୩୬ ନବନିଯୁକ୍ତ SIଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀରେ ୧୩ତମ ବ୍ୟାଚ ଉପ ଆରକ୍ଷୀ ନିରୀକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପାସିଙ୍ଗ ଆଉଟ ପରେଡରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ପରେଡ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀରୁ ୨ ବର୍ଷର ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ୧୩ତମ ବ୍ୟାଚରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ୩୩୬ ଜଣ ଏସଆଇ । ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍ରେ ୨୬୬ ପୁରୁଷ ଓ ୭୦ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ହେବେ ନିଯୁକ୍ତ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ଏସଆଇ ।
ପାସିଙ୍ଗ ଆଉଟ ପରେଡରେ ୩୩୬ ନବନିଯୁକ୍ତ SIଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଦୁର୍ନୀତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିବ ତେଣୁ ସେଠାରେ ଦୁର୍ନୀତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ । ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳ ନୀତି ରହିଛି । ଦୁର୍ନୀତି କଲେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବିଷ ମନେ କରି ଏହାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।