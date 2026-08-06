ଆଜିଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ଅପରାହ୍ଣରେ ୩ ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଗୁରୁଗାଓଁରେ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଫୋକସରେ ରହିବ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ମେଟାଲ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ ଶିଳ୍ପ । ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଗୁରୁଗାଓଁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଡ୍ ସୋ କରିବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ଶିଳ୍ପ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ଵୟନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ିହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବି।
ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଆଲୁମିନିୟମ ଓ ଇସ୍ପାତ, କଞ୍ଜ୍ଯୁମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍, ରିଫାଇନେରୀ ଏବଂ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ନାଲକୋ, ହାୟର୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ଏବଂ ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲସ୍ ପରି ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉଦ୍ୟୋଗଙ୍କ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହିତ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ।
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଶିଳ୍ପସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର। ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।