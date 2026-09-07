Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha Cabinet: ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି,୧୮ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ

Odisha Cabinet: ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି,୧୮ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ

Odisha Cabinet:ଆଜି (ସୋମବାର) ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୪୭ତମ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ ୧୨ଟି ବିଭାଗର ୧୮ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 07, 2026, 11:23 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 11:26 PM IST
Odisha Cabinet: ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି,୧୮ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଗସ୍ତ,ପୁଞ୍ଜି ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ
2
3
4
5