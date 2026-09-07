Odisha Cabinet:ଆଜି (ସୋମବାର) ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୪୭ତମ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ ୧୨ଟି ବିଭାଗର ୧୮ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ,ବିକାଶ ଏବଂ ନୀତିଗତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି।
୧୮ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରୁ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗରୁ ତିନୋଟି,ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରୁ ଚାରିଟି ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଦୁଇଟି। ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଶିଳ୍ପ, ଅର୍ଥ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ,ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା,ଆଇନ,ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।
ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ୧୭ତମ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସପ୍ତମ ଅଧିବେଶନ ଡକାଇବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବୈଠକରେ ୧୨ଟି ବିଭାଗର ମୋଟ ୧୮ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା।