Odisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ରେଡି଼ଓ ମ୍ୟାନ ନିର୍ମଳ ମହାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା

କେନ୍ଦୁଝର: ଦିନ ଥିଲା ଆକାଶ ବାଣୀ ଚେମଣା ନାମରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିଲେ ଜଣେ ରେଡିଓ ମେକାନିକ ନିର୍ମଳ ମହାନ୍ତ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଖୋଦ୍‌ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ୍ୟ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିର୍ମଳ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଉଦ୍ଦାବନ ସଂପର୍କରେ ସମ୍ବାଧନ ଦେଲା ବେଳେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। ନିର୍ମଳଙ୍କ କାହାଣୀ ଏମିତି। ପାଟଣା ବ୍ଲକର ଚେମଣା ଗାଁ ହେଉଛି ନିର୍ମଳ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଘର। ଛୋଟ ବେଳେ ଚୌଦାର ସ୍ଥିତ ଟେକ୍ନିକାଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରାୟ ଅଷ୍ଟମରୁ ପାଠ ଛାଡି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। 

ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇିଥବା ବେଳେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଥିବା ବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ପରି ପାଠ ତାଙ୍କର ବିଲକୁଲ ହେଉ ନ ଥିଲା। ଟେକ୍ନିକାଲ ସ୍କୁଲରେ ସଂସ୍କୃତ ନ ଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନବମ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ପାଠ ତାଙ୍କୁ ଅଡୁଆ କରୁଥିଲା। ତେବେ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ କପି କରିବା ବେଳେ ଧରାପଡିଥିଲେ ବି ଗଣିତ ଭଲ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍‌ କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ ପରରୀକ୍ଷଳା ବେଳେ କିଭଳି ସଂସ୍କୃତରେ ପାସ୍‌ କରି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଓୟା‌ରଲେସ ଡିଭାଇସ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଯାହା ସାହା୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର କଥା ବାହାରକୁ ଏବଂ ବାହାର କଥା ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାରିବ। 

ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ବାବଦରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ୧୯୭୩ ମସିହାରେ ମାତ୍ର କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ପାଇଁ ଏଭଳି ଓୟାର ଲେସ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଳେ। ଏହି ଓୟାରଲେସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ବାଣୀ ଚେମଣା କହିଲେ ସ୍ଥାନୀୀୟ ଅଂଚଳର ସମସ୍ତ ରେଡିରେ ବାଜି ଉଠିଲା ଆକାଶ ବାଣୀ ଚେମଣା। ତେବେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ବଦଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶବାଣୀ ଚେମଣା ସ୍ବର ର୍ରେଡିଓରୁ ଭାସି ଆସିଲା, କଥା ଯାଇ ପୁଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଅ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଂଚିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ନିର୍ମଳଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ନିର୍ମଳ ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ର ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଉପଲକ୍ଷେ ଏହାକୁ ବ୍ରବହାର କରାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଆଉ କିଛି କହି ନ ଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡରୁ ରିହରତି ପାଇ ଯାଇଥିଲେ ନିର୍ମଳ।

ନିର୍ମଳ ଏବେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଂଚିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ରଖୁଥିବା ନିର୍ମଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଯୋଡି ନୂଆ କୌଶଳ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଜୀବନ ସାରା ରେଡିଓ ମେକାନିକ ଭାବେ କାମ କରିବା ପରେ ଏବେ ଅବସର ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି।

ତେବେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଡିଭାଇସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ନିର୍ମଳ, ଏବେ ନିୀଜ ବଗିଚାରେ ଲଗାଇ ଚୋରି ରୋକିବାରେୂ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଡିଭାଇସ ଲଗାଇବା ଦ୍ବାରା ତାଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ‌ଯଦି କେହି ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତେବେ ଘରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଛାଏଁ ବାଜି ଉଠିବ। ଯାହା ଦ୍ବାରା ନିର୍ମଳ ନିଜ ବଗିଚାକୁ ଯାଇ ଚେୁାରର ସନ୍ଧାନ କରି ପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଚମଣା ଗାଁରେ ପରିବାର ସହିତ ରହୁଥିବା ନିର୍ମଳ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ଖୋଦ୍‌ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପରେ ଏବେ ‌ଏହି ଚେମଣା ଗାଁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

Priyambada Rana

