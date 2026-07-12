Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /CM Mohan Majhi: ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରୁ ବିଜେଡିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର, ‘ଲୋକେ ଆଉ ବିଜେଡିକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି’

CM Mohan Majhi: ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରୁ ବିଜେଡିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର, ‘ଲୋକେ ଆଉ ବିଜେଡିକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି’

ସେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ଛଅ ଦିନ ଧରି ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ କଟକରେ ରହି ଦଳର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଯେପରି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ନଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 12, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:50 PM IST
CM Mohan Majhi: ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରୁ ବିଜେଡିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର, ‘ଲୋକେ ଆଉ ବିଜେଡିକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି’

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରଥଯାତ୍ରାରେ ଜୀ ସାର୍ଥକର ଭକ୍ତିଭରା ପଦକ୍ଷେପ, ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ 'ଆସ୍ଥାର ଯାତ୍ରା'
Aasthara Yatra19 min ago
2
Vietnam Boat Accident38 min ago
3
India Russian Oil Import1 hr ago
4
Odisha Onion Price Today2 hrs ago
5
Hormuz Strait News3 hrs ago