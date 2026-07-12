/CM Mohan Majhi: ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରୁ ବିଜେଡିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର, ‘ଲୋକେ ଆଉ ବିଜେଡିକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି’

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଞ୍ଚରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଭାତ ବାବୁଙ୍କ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ସେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଭାତ ବାବୁଙ୍କ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ‘ଭୂକମ୍ପ’ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ଛଅ ଦିନ ଧରି ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ କଟକରେ ରହି ଦଳର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଯେପରି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ନଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ ବି କାଠଯୋଡ଼ି ଦେଇ ପାଣି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶିଛି।" ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବିଜେଡିରୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନକୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ, ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ରହିଛି। "ଲୋକେ ଆଉ ବିଜେଡିକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏହାର କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।