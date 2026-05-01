Labour Charge: ଶ୍ରମ ଦିବସରେ ଉପହାର ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବଢିଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ

Zee OdishaOdisha StateLabour Charge: ଶ୍ରମ ଦିବସରେ ଉପହାର ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବଢିଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 01, 2026, 10:38 PM IST

Labour Charge:ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଅବସରରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଅବସରରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ବଢ଼ିଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ। ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାଗୃହରେ ଆ‌ୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ବାରା ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ୪୭୨ ଟଙ୍କା ପାଇବେ।

ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ, ଏଣିକି ରାଜ୍ୟ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ୪୭୨ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ସେହିଭଳି କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ୫୭୨ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅତିକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ୬୬୨ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଜୁରୀ ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।

